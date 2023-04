Głośno w Niemczech po odpadnięciu Bayernu. "Nokaut na Tuchelu"

We wtorkowy wieczór Bayern Monachium przegrał z Freiburgiem 1:2 i odpadł z Pucharu Niemiec już na etapie ćwierćfinałów. To trzeci sezon z rzędu, w którym Bawarczycy nie sięgną po to trofeum. Niemieckie media również są zaskoczone tym wynikiem. Mają świadomość, że Thomas Tuchel miał mało czasu na poznanie zawodników, jednak z drugiej strony póki co nie zatrzymał wahań formy zespołu, o co obwiniany był Julian Nagelsmann.