Było gorąco. Gol legendy zadecydował o awansie w meczu Borussii Dortmund

W drugiej rundzie DFB Pokal Borussia Dortmund zmierzyła się z TSG Hoffenheim i po dość trudnej batalii zapewniła sobie awans do 1/8 finału tych rozgrywek. To spotkanie zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Edina Terzicia 1:0. Jedynego gola tuż przed przerwą zdobył kapitan i legenda zespołu z Zagłębia Ruhry, Marco Reus. W końcówce meczu Hoffenheim robił, co mógł, aby doprowadzić do dogrywki, ale ostatecznie nie był w stanie sforsować defensywy BVB.