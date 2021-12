Bakery Jatta to dość istotny zawodnik dla występującego na zapleczu niemieckiej ekstraklasy Hamburgera SV - ostatnio piłkarz spędzał na boisku w każdym meczu co najmniej 70 minut. Być może HSV będzie musiało sobie jednak już niebawem radzić bez tego gracza - ciążą nad nim bowiem poważne zarzuty. Jak informuje "Sport Bild", niemiecka prokuratura oskarżyła go o czterokrotne naruszenie warunków pobytu w kraju oraz podawanie fałszywych danych osobowych.



Bakery Jatta w Niemczech przebywa od sześciu lat

Jatta do Niemiec trafił latem 2015 roku - wówczas otrzymał status nieletniego uchodźcy, bowiem w kwestionariuszu na swój temat podał datę urodzenia 6 czerwca 1998. Według tego zapisu miał więc mieć 17 lat - a jako, że był niepełnoletni, jego ewentualna deportacja do ojczyzny, Gambii, byłaby zdecydowanie bardziej skomplikowana. Według prokuratury piłkarz tak naprawdę urodził się jednak 6 listopada 1995 roku, a więc w momencie składania dokumentów musiał już być dorosły.



To jednak nie wszystko - Bakery Jatta miał również skłamać na temat swojego nazwiska - tak naprawdę miałby się nazywać Bakary Daffeh i przed przybyciem do Europy pracować już jako zawodowy piłkarz dla afrykańskich klubów.



Bakery Jatta to Bakary Daffeh? Przeprowadzono specjalną analizę

Sprawa związana z fałszowaniem danych przez napastnika ciągnie się od kilku lat - sam "Sport Bild" podejmował temat już w 2019 roku, kiedy to dwaj trenerzy z Afryki, Ibou Diarra i Mustapha Manneh potwierdzili, iż Daffeh vel Jatta był zawodnikiem prowadzonych przez nich drużyn.



Latem 2020 roku niemiecka policja przeprowadziła przeszukanie w mieszkaniu Jatty. Zlecono także porównanie nagrań przedstawiających Jattę i Daffeha, który miał "zapaść się pod ziemię" kilka lat temu. Analiza przeprowadzona przez naukowców z Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu miała wskazywać, że istnieje spore prawdopodobieństwo, iż mowa tu o jednej i tej samej osobie.



Prawnik Jatty zaprzecza

Prawnik piłkarza, Thomas Bliwier zaprzeczył oskarżeniom. "Wierzymy, że pan Jatta już wystarczająco udowodnił swoją tożsamość" - powiedział.



Wydaje się pewne, że jeśli Bakery Jatta zostanie skazany w tej sprawie, to jedną z konsekwencji może być deportacja do Gambii. To by raczej oznaczało definitywny koniec jego kariery w Europie.



