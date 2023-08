Michał Karbownik zdaje się wychodzić na prostą po cięższym momencie swojej kariery. Pod koniec 2020 roku przechodził z Legii Warszawa do Brighton za ponad 5 milionów euro, tam jednak nie był w stanie wywalczyć sobie regularnej gry. Wpływ na to mogła mieć sytuacja z ustaleniem jego nominalnej pozycji, bo swego czasu wprost przyznawał, że choć niektórzy mogą go widzieć jako bocznego obrońcę, to on sam widzi się w środku pola. Po drodze było także kompletnie nieudane wypożyczenie do Olympiakosu. Karta odwróciła się w ostatnich miesiącach, kiedy też na zasadzie wypożyczenia, występował w Fortunie Dusseldorf.