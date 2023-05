Ten klub jest przeklęty. Co za dramat kibiców, wszystko zarejestrowały kamery. "Niepojęte"

Niesamowity dramat kibiców HSV. Świętowali awans, kiedy przyszły najgorsze wieści

Po zakończeniu swojego spotkania fani HSV ruszyli gromnie na murawę stadionu w Sandhausen, gdzie zaczęli świętowanie awansu, napędzeni komunikatem miejscowego spikera, który sam pogratulował im powrotu do elity . W tym czasie jednak arbiter spotkania Heidenheim przedłużył mecz aż o 10 minut. W doliczony czas gry rywale HSV wchodzili przegrywając już tylko 1:2 i wtedy stały się rzeczy wręcz niemożliwe. Najpierw w 93. minucie strzałem z rzutu karnego wyrównał Jan-Niklas Beste, a w 99. minucie do siatki trafił Tim Kleindienst, kończąc fantastyczny powrót swojej drużyny. Tym samym Heindenheim zapewniło sobie pierwszy w historii awans do Bundesligi.

To kolejny przykład potwierdzający opinię o HSV, które w ostatnich latach nazywane jest "najbardziej przeklętym" klubem w Niemczech. Od spadku z Bundesligi w 2018 roku HSV najpierw trzy sezony z rzędu w ostatnich momentach tracił szansę nawet na awans do baraży. Do nich udało im się awansować w poprzednim sezonie, ale nie byli w stanie pokonać w dwumeczu Herthy Berlin, mimo zwycięstwa w pierwszym meczu w Berlinie. W tym roku to było już jednak jakieś apogeum. "Jeśli istnieje jakiś piłkarski Bóg, to HSV jest klubem, którego najbardziej nienawidzi. To jest niepojęte, przez co muszą w ostatnich latach przechodzić kibice tego klubu" - skomentował ekspert Viaplay, Tomasz Urban.