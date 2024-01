Reprezentant Polski oddał piłkę... i zadziała się magia. Genialna akcja

Kaiserslautern ograło Schalke. Puchacz z asystą przy ostatnim golu

Mowa tu o Tymoteuszu Puchaczu , który w 70. minucie odegrał piłkę do Aarona Opoku - samo to podanie raczej nie będzie przesadnie rozpamiętywane przez fanów, natomiast najistotniejsze jest to, że chwilę później wspominany Opoku zaliczył naprawdę niezły rajd i pięknym uderzeniem pokonał bramkarza rywali. Tym samym przypieczętował wygraną dosyć mocnym akcentem, a Kaiserslautern przeskoczyło Schalke w tabeli.

Tymoteusz Puchacz w Kaiserslautern znalazł się w ramach wypożyczenia

Tymoteusz Puchacz przy tym być może już niebawem pożegna się z klubem z Nadrenii-Palatynatu, bowiem jest do niego jedynie wypożyczony z Unionu Berlin do końca sezonu. Najważniejsze jest tu jednak to, że zawodnik regularnie zaczyna kolejne spotkania w pierwszej jedenastce, a to jeden z kluczy do ewentualnych kolejnych powołań do kadry, która niebawem spróbuje przedrzeć się na Euro 2024 poprzez baraże...