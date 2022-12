Michał Karbownik pokazuje się z bardzo dobrej strony na zapleczu Bundesligi w Fortunie Duesseldorf. Działacze klubu chcieliby go zatrzymać, ale problem w tym, że musieliby w tym celu zapłacić trzy miliony euro. Formalnie Polak należy do Brighton, z którym ma kontrakt do 2024 roku, a do niemieckiego zespołu jest tylko wypożyczony.