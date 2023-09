Polak błysnął w lidze niemieckiej. To może oznaczać powrót do kadry

Puchacz debiutował w seniorskiej kadrze jeszcze w 2021 roku. Dla obrońcy był to ważny czas - właśnie wtedy żegnał się z Lechem Poznań i zaczynał międzynarodową karierę. Po przejściu do Unionu Berlin kariera Puchacza nie zaczęła się jednak rozwijać tak szybko, jak on sam mógł oczekiwać - w kolejnych latach piłkarz był wypożyczany do Trabzonsporu, Panathinaikosu i Kaiserslautern.