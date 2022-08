Niemiecki zespół zagra w koszulkach promujących równość płci. "To bardzo potrzebna sprawa"

Piłkarze St. Pauli wybiegną więc na niedzielny mecz z Magdeburgiem w koszulkach z gwiazdą płci umiejscowioną tuż nad herbem. Przeważnie kluby umieszczają tam gwiazdki symbolizujące zdobyte tytuły.

St. Pauli zagra w koszulkach promujących równość płci

- W miejscu na koszulce, gdzie gwiazda mistrza jest widoczna w innych klubach, gwiazda północy świeci razem z nami. W statut od dwóch lat wpisana jest równość płci. Regularnie używamy gwiazdy płci w mediach i korespondencji. Dla nas jest to teraz część codziennego życia. Ale z niektórych opinii wyrażonych w dyskusji na temat płci wyraźnie widać, jak bardzo cała sprawa jest nadal potrzebna - mówi na łamach "Bilda" prezydent klubu, Oke Göttlich.

Nowa koszulka została już udostępniona do sprzedaży, a klub promuje ją hasłem "Gwiazdka północy świeci na Millerntor", co jest oczywiście nawiązaniem do stadionu St. Pauli.

Możliwość gry w odświeżonej koszulce zapewniła decyzja władz ligi, która zostawiła furtkę na zgłaszanie dodatkowych trykotów, jeśli te związane są z tematami różnorodności bądź zrównoważonego rozwoju.

Gwiazda płci jest modyfikacją gwiazd w herbie klubu, ale za pomocą graficznego triku wygląda również jak i symbolicznie ilustruje połączenie wypowiedzi społeczno-politycznej i działania klubu piłkarskiego - tłumaczy Christian Prüß, szef kreatywnego marketingu St. Pauli.

Wcześniej klub umieszczał już wspomniane gwiazdki w czasie sprzedaży karnetów. St. Pauli po trzech meczach 2. Bundesligi ma na koncie cztery punkty - składa się na to wygrana z Norymbergą, remis z Hannoverem i porażka z Kaiserslautern.