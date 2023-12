Kuriozalny "samobój" w Niemczech. Aż trudno uwierzyć, oni naprawdę to zrobili

Piątkowa gra miało dać odpowiedź na pytanie, czy klub z Hamburga zrówna się z rywalami w tabeli 2. Bundesligi - do tej pory St. Pauli prowadziło z przewagą 3 punktów nad rywalem. Emocje na boisku rzeczywiście były, kibice obejrzeli cztery bramki w meczu zakończonym remisem 2:2, ale i tak nic nie przebije wydarzeń z 27. minuty . Gospodarze prowadzili od niespełna kwadransa i naciskali na obronę HSV szukając okazji do podwyższenia wyniku.

Bramkarz gości rozpoczynając kolejną akcję HSV podał piłkę do jednego z obrońców ustawionych tuż obok niego, ten odegrał ją do kolejnego defensora, a ten zdecydował się raz jeszcze oddać ją do bramkarza. Podanie było jednak niefortunne, gdyż futbolówka znalazła się jeszcze bliżej linii bramkowej, a na dodatek podskoczyła na nierównej murawie. Golkiper Daniel Heuer Fernandes chciał jeszcze ratować sytuację, ale w niemal ekwilibrystyczny sposób kopnął piłkę wprost do swojej siatki. Gol samobójczy będący wynikiem akcji z udziałem trzech piłkarzy, w tym momencie nieatakowanych bezpośrednio przez rywali, stał się więc faktem.