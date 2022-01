Ostatni ligowy występ Dawida Kownackiego przypada na sierpień ubiegłego roku. W następnym miesiącu zawodnik zerwał więzadło w kolanie podczas treningu. To oznaczało konieczność interwencji chirurga i kilkumiesięczną rehabilitację.

Jakiś czas temu 24-letni zawodnik rozpoczął ćwiczenia indywidualne. Jak informuje Fortuna Duesseldorf, we wtorek reprezentant Polski wróci do zajęć z resztą drużyny.



"Wspaniale, że znowu tu jesteś" - czytamy w opublikowanym poście.





Dawid Kownacki ze skromnym dorobkiem w tym sezonie

Kownacki to najdroższy nabytek w historii klubu, do którego dołączył w 2019 roku. Do tej pory nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W obecnym sezonie zdążył rozegrać jedynie sześć spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę.

Fortuna zajmuje obecnie 13. lokatę w tabeli 2. Bundesligi. Do miejsca premiowanego awansem traci 15 punktów.



