Chwile grozy w Niemczech, Polak stracił przytomność. Są wieści ze szpitala

Polscy kibice śledzący losy rodaków w zagranicznych klubach mieli w ostatnich kilku dniach liczne powody do radości . Dubletem w El Clasico popisał się Robert Lewandowski . Identyczną liczbę bramek w konfrontacji Interu Mediolan z Juventusem strzelił wracający do gry Piotr Zieliński . Niestety tyle szczęścia nie miał Dawid Kownacki . Gorzowianin wyszedł co prawda w wyjściowej jedenastce Fortuny Dusseldorf na starcie z FC Kaiserslautern. Niestety do szatni wrócił w asyście sztabu medycznego. Powód? Bolesne starcie z bramkarzem rywali.

Do przerażającego zdarzenia doszło w 38 minucie. Snajper wyskoczył do dośrodkowanej piłki, lecz niestety w walce powietrznej znokautował go Julian Krahl. Polak przez moment stracił przytomność i długo dochodził do siebie. Od początku wyglądało to wszystko bardzo poważnie. "Mówimy tu nie tylko o uderzeniu w głowę, ale całkowitej utracie przytomności. Nie pamiętał, co się stało. Nie pamiętał, że dostaliśmy rzut karny i nie pamiętał, że rozmawiałem z nim, gdy został zmieniony" - przekazał Daniel Thioune, trener gospodarzy, cytowany przez "Weszlo.com".