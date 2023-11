Były reprezentant Polski może objąć niemiecki klub. To byłoby duże wyzwanie

Dziewiętnaście meczów w polskiej kadrze

Eugen Polanski ma obecnie 37 lat i już od czterech sezonów nie kontynuuje kariery. Urodzony w Sosnowcu piłkarz szybko przeniósł się z rodziną do Niemiec i właśnie tam uczył się futbolu. Jako młody zawodnik miał okazję grać w reprezentacji Niemiec w kolejnych kategoriach wiekowych, ale nie przebił się do głównej kadry, za to znalazł się na celowniku Polaków. Dzięki polskiemu pochodzeniu znalazł się w końcu w reprezentacji Polski i stał się dość ważną postacią w kadrze Franciszka Smudy, nawet jeśli początkowo odrzucał powołania i podkreślał, że czeka na nominację do kadry Niemiec. Jako Polak zadebiutował właśnie u Smudy - pod wodzą tego selekcjonera zagrał m.in. w mistrzostwach Europy w 2012 roku, które odbywały się w Polsce i Ukrainie.