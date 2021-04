Bundesliga. ​Bayern w sobotę może być mistrzem

Bayern Monachium może w sobotę zapewnić sobie dziewiąty z rzędu tytuł mistrza Niemiec. Piłkarze z Bawarii będą mogli świętować, jeśli w 31. kolejce ekstraklasy pokonają na wyjeździe FSV Mainz. Do gry po kontuzji prawdopodobnie wróci Robert Lewandowski.

Polski napastnik, który pauzował od 28 marca, kiedy doznał urazu kolana w meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0), w środę wznowił już treningi z drużyną. Wciąż ma szansę pobić rekord liczby goli w jednym sezonie Bundesligi, ale w tym celu musi trafić do siatki sześć razy w ostatnich czterech kolejkach.

Bayern ma 71 punktów, a wicelider RB Lipsk - o dziesięć mniej. Pozostałe ekipy nie mają już żadnej szansy na zajęcie pierwszego miejsca.

To oznacza, że jeśli podopieczni trenera Hansiego Flicka zwyciężą w sobotę w Moguncji, losy tytułu będą już przesądzone. Jeśli to się nie uda, z "pomocą" może przyjść im w niedzielę VfB Stuttgart, który może odebrać w Lipsku punkty wiceliderowi.

"Nie mamy zamiaru z nikim dzielić się punktami w Moguncji. Chcemy tam też wygrać, a wtedy chętnie przyjmiemy wszystkie gratulacje" - powiedział Flick na konferencji prasowej po wtorkowym zwycięstwie nad Bayerem Leverkusen 2:0.

Szkoleniowiec zapowiedział już, że po tym sezonie chce zrezygnować z posady. Drużynę opuści z siedmioma trofeami (wliczając prawdopodobny triumf w tym sezonie Bundesligi), co jest imponującym wynikiem biorąc pod uwagę, że pracuje z nią od listopada 2019 roku.

RB Lipsk, który ma 61 punktów, jeszcze niedawno poważnie liczył się w walce o tytuł, teraz musi raczej pilnować drugiej pozycji przed zbliżającymi się rywalami: VfL Wolfsburg - 57 oraz Eintrachtem Frankfurt - 56.

W sobotę Eintracht zagra w Leverkusen z Bayerem, natomiast Wolfsburg, którego piłkarzem jest Bartosz Białek, czeka bardzo ważny mecz u siebie z mającą 52 punkty Borussią Dortmund Łukasza Piszczka. W przypadku porażki BVB praktycznie straci szansę na awans do pierwszej czwórki, a to oznaczałoby brak awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów

"Jesteśmy cztery punkty od czwartego miejsca, pięć od trzeciego. Gramy w Wolfsburgu i możemy zbliżyć się (do podium - PAP) na dwa punkty. Do tego potrzebny jest nam naprawdę dobry wstęp" - podkreślił trener dortmundczyków Edin Terzic.

W jego zespole zabraknie w sobotę szefa defensywy Matsa Hummelsa, który będzie pauzował za kartki.

Najbliższą kolejkę rozpocznie piątkowe spotkanie Augsburga z FC Koeln. Piłkarzami gospodarzy są Rafał Gikiewicz i Robert Gumny.