Wygrali decydujący mecz i są w finale Konferencji Wschodniej

Oprac.: Paweł Pieprzyca NHL

Hokeiści New York Rangers pokonali w decydującym, siódmym meczu serii play-off na wyjeździe Carolina Hurricanes 6-2 i awansowali do finału Konferencji Wschodniej NHL. Ich rywalem o awans do decydującej batalii o Puchar Stanleya będą broniący trofeum Tampa Bay Lightning.

Zdjęcie Hokeiści New York Rangers / AFP