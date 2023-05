Wciąż się nie poddają w serii. O wyniku zadecydowało 87 sekund

- Czujemy się dobrze. To był prawdziwy mecz walki. Kiedy przegrywaliśmy w serii 0-3 to skupialiśmy się na jednym meczu i jednej tercji po kolei - mówił Dellandrea.

NHL. Ty Dellandrea z pierwszym dubletem

W trzeciej tercji skutecznością popisał się wspomniany Dellandrea, który bramki zdobył w 51. i 53. minucie. Dla 22-letniego zawodnika to był dopiero pierwszy dublet w NHL .

- To ekscytujące. Nasze formacja zagrała dobrze przez cały mecz. To ważne zwycięstwo. Wracamy teraz do domu i będziemy mieć kolejną szansę - powiedział Kanadyjczyk.