Rosyjski olimpijczyk chciał grać w USA. Dostanie dwa lata więzienia?

Paweł Czechowski NHL

Rosyjski hokeista Iwan Fiedotow porozumiał się w sprawie gry z jednym z zespołów NHL - Philadelphia Flyers. Niestety w jego ojczyźnie ta decyzja nie spotkała się ze zrozumieniem - sportowiec został zatrzymany i może grozić mu do dwóch lat więzienia za... uchylanie się od służby wojskowej, bowiem jego dotychczasowy klub, CSKA Moskwa, powiązany jest z armią. Co więcej zawodnika z rozmowy w punkcie poborowym odwiozła karetka, co tylko dodaje dramatyzmu całej sytuacji...

Zdjęcie Iwan Fiedotow może sporo zapłacić za chęć gry w USA / Antonin THUILLIER / AFP / AFP