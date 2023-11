Brian Mullen, były hokeista New York Rangers: - Wiem, że na przestrzeni lat było u was wielu dobrych zawodników. Mówiąc szerzej, w waszej części Europy byłem dwukrotnie, przy okazji mistrzostw świata w 1989 roku i 1991 roku, które odbywały się kolejno w Szwecji i Finlandii. I podczas jednej z tych imprez (w Szwecji - przyp.) pamiętam, że konfrontowaliśmy się z Polakami ("Biało-Czerwoni" spadli wówczas z grupy A z katastrofalnym bilansem bramek, srogo przegrywając wiele spotkań - przyp.). Zresztą w Polsce też się w tamtym okresie pojawiłem, podobnie jak w ówczesnej Czechosłowacji.

- Dokładnie, dlatego trochę znam Krzysztofa Oliwę. To wielki, wręcz ogromny człowiek. Pamiętam, że był supermiłym facetem. Mariusza Czerkawskiego chyba nie dane mi było poznać osobiście, ale uwielbiałem to, jak grał.

Oliwa miał status zawodnika do zadań specjalnych, a mówić wprost jeśli trzeba było stoczyć walkę wręcz na tafli, to właśnie nasz zawodnik o pseudonimie "Polski Młot" ruszał do bójki.

Za sprawą gali UFC 295 jestem po raz pierwszy w domowej hali Rangersów, Madison Square Garden. Dla mnie, wielkiego sympatyka boksu, obecność w mekce tego sportu jest wielkim przeżyciem. Wchodząc tutaj czuć, że jest to miejsce absolutnie szczególne, wszędzie roi się od fotografii największych gwiazd, które pisały historię tego miejsca. A jak to wygląda z perspektywy zawodnika? Czy ciężko oddać słowami te emocje?

- Wiesz... dorastałem nieopodal, kilka przecznic stąd, w dzielnicy Hell's Kitchen na Manhattanie. Mój ojciec pracował tutaj, w jego obowiązkach było zajmowanie się lodem, przygotowywał podłoże do meczów koszykarskiej drużyny New York Knicks, a także szykował arenę pod występy cyrku, które tutaj także się odbywały. Ogółem pracował w tym miejscu przez 40 lat. Gdy miałem 15 lat, dostałem w klubie pracę jako chłopiec od kijów, a następnie miałem możliwość zostania zawodnikiem drużyny juniorów NY Rangers. Dlatego mam wiele wspaniałych wspomnień osobistych oraz tyczących się mojej rodziny. Na pewno niezapomnianym momentem był występ w meczu gwiazd w 1989 roku właśnie jako zawodnik NY Rangers. Można powiedzieć, że rosłem w tym budynku.

- Może jedynie odpadnięcie z play-offów. To jedyny przykład, który przychodzi mi do głowy, by odpowiedzieć szczerze na twoje pytanie. Ale to w żadnym wypadku nie zmienia faktu, że Madison Square Garden to dla mnie radosne miejsce. Przychodzę tutaj z dziećmi oraz wnukami i za każdym razem czuję się szczęśliwy.