Pobili rekord ligi, który przetrwał 46 lat. To jednak nie koniec

Hokeiści Boston Bruins wygrali u siebie z Washington Capitals 5-2 i zdobyli już 133 punkty w sezonie zasadniczym NHL, co jest rekordem ligi. Awans do play-off wywalczyli we wtorek Winnipeg Jets i Florida Panthers.