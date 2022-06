Piwo ma skusić słynnego trenera. Propozycja: dożywotnia dostawa trunku

Barry Trotz pochodzi z kanadyjskiej prowincji Manitoba, w której znajduje się Winnipeg. Oferta dla trenera została ogłoszona w poniedziałek w lokalnej telewizji sportowej.

Zespół Winnipeg rozpoczął sezon 2021/22 pod wodzą Paula Maurice'a, który prowadzi drużynę od 2014 roku. Odszedł ze stanowiska w grudniu, a jego asystent Dave Lowry prowadził klub do końca rozgrywek.

59-letni Trotz w NHL był szkoleniowcem drużyn: Nashville (1998-2014), Washington (2014-2018) i New York Islanders (2018-2022). Pod jego wodzą klub z Waszyngtonu zdobył Puchar Stanleya w 2018 roku. W maju Trotz ustąpił ze stanowiska trenera Islanders, którzy zajęli piąte miejsce w tabeli Capital Division z dorobkiem 84 punktów w 82 meczach i nie zdołali awansować do play off kończącego się sezonu.

Reklama

Piwo ma skusić słynnego trenera NHL

James Hofer, jeden z pomysłodawców pozyskania Trotza dzięki piwu warzonemu w Little Brown Jug Brewing Company, dodał, że nawet jeśli tak się nie stanie, to idea udowodni wszystkim jak kibice w Winnipeg dbają o Jets. Wszystkim im zależy, aby hokej na najwyższym poziomie funkcjonował w mieście. Mecze ligi NHL wróciły do Winnipeg, gdy odkupiono prawa od właścicieli klubu Atlanta Trashers. "Odrzutowce" wcześniej w stolicy Manitoba na tym poziomie rywalizowały w latach 1972-1996.

"Przypomina mi to trochę lata 90., jak dzieciaki otwierały swoje skarbonki, aby zatrzymać tutaj Jets. To pokazuje, z jaką pasją podchodzimy do drużyn sportowych i jak bardzo staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby je utrzymać" - zakończył Hofer.