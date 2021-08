​Oferta za ofertę. Transferowa zemsta w NHL. "Ludzie nie zapominają"

Michał Ruszel NHL

Korzystając z zasad panujących w NHL, na bazie oferty kontraktowej zwanej "offer sheet" Carolina Hurricanes zawnioskowała o przejęcie praw do Jesperiego Kotkaniemiego z Montreal Canadiens. Jednocześnie klub z Karoliny Północnej jasno dał do zrozumienia, że to zemsta za podobną próbę ze strony "Habs" sprzed dwóch lat. To transferowa zemsta na niespotykaną do tej pory skalę, podszyta drwiną i szyderą.

