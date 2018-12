Od 2021 roku do ligi NHL dołączy 32. drużyna

Od 2021 roku do hokejowej ligi NHL dołączy drużyna z Seattle - postanowiła we wtorek Rada Gubernatorów NHL. W ten sposób rozgrywki rozszerzą się do 32 zespołów. Przed rokiem w lidze zadebiutowali "Złoci Rycerze" z Las Vegas.

Zdjęcie NHL /Getty Images



Decyzja była oczekiwana, po tym jak w październiku grupa Seattle Hockey Partners przedstawiła władzom NHL swoją propozycję. Na czele grupy stoją miliarder David Bonderman i słynny producent filmowy Jerry Bruckheimer. Drużyna będzie grać w centrum miasta w hali, w której do 2008 roku grali w lidze NBA koszykarze SuperSonics. Obiekt obecnie przechodzi gruntowną przebudowę za ok. 700 mln dolarów. Mecze będzie mogło oglądać 17,4 tys. widzów.



"Dostałem telefon od kreta w pokoju (Rady Gubernatorów) i była to decyzja jednogłośna. Mamy hokej" - ogłosiła triumfalnie burmistrz Seattle Jenny Durkan.



Właściciele klubu, którego nazwa ma być ogłoszona w pierwszej połowie przyszłego roku, zapłacili za prawo gry w NHL 650 mln dolarów, o 150 mln więcej niż Vegas Golden Knights. "Złoci Rycerze" w swoim pierwszym sezonie w lidze doszli aż do finału Pucharu Stanleya.