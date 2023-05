"Obrzydliwe" zachowanie kapitana. Kibice spowodowali przerwanie meczu

W drugiej minucie kapitan Stars, Jamie Benn , został wykluczony z meczu po tym, jak po starciu z kapitanem rywala Mikiem Stone'em , gdy ten się przewrócił, brutalnie zaatakował go kijem trzymanym oburącz. Sędziowie oglądali całe zajście na powtórce i nie mieli żadnych wątpliwości.

"To po prostu nie jest gra w hokeja, prawda? To było dość obrzydliwe - pochylił się nad nim i uderzył go w głowę" - powiedział Marchessault.