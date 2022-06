Obrońcy tytułu wyrównali stan rywalizacji w finale

Oprac.: Paweł Pieprzyca NHL

Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Tampa Bay Lightning we wtorek drugi raz z rzędu wygrali z New York Rangers w finale Konferencji Wschodniej NHL, pokonując ich na własnym lodowisku 4-1. Stan rywalizacji do czterech zwycięstw - 2-2.

Zdjęcie Hokeiści Tampa Bey Lightning / AFP