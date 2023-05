Nietypowy wynik meczu. Rosjanin został bohaterem, jego drużyna blisko awansu

To było pierwsze spotkanie w tej rundzie play-off, które Panthers wygrali bez konieczności dogrywki. Ponownie bohaterem gospodarzy był bramkarz Siergiej Bobrowski , który obronił 32 strzały.

"Musimy teraz po prostu zadbać o nasz umysł. Nie wybiegać za bardzo w przyszłość. To niewiarygodna drużyna hokejowa, bardzo zorganizowana i bardzo silna. To nie będzie łatwe, kolejne spotkanie to będzie kolejna walka" - powiedział Rosjanin.