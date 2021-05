Hokeiści Florida Panthers pokonali Tampa Bay Lightning 6-5 po dogrywce i zmniejszyli stratę do obrońców Pucharu Stanleya na 1-2 w rywalizacji do czterech zwycięstw w 1. rundzie play off NHL.

Mecz miał nietypowy przebieg. Po pierwszej tercji "Pantery" miały dwubramkową przewagę, ale po dziewięciu minutach drugiej przegrywały już 2-3. W 33. minucie gry padł gol wyrównujący, ale jeszcze przed końcem tej części gry zespół z Tampy zdobył kolejne dwa gole.

W trzeciej tercji Panthers doprowadzili do wyrównania, a po prawie sześciu minutach dogrywki bramkę na wagę zwycięstwa uzyskał Ryan Lomberg.

"Nie pamiętam za wiele z tej akcji, szczerze mówiąc. Po prostu dokładnie wiedziałem co zrobię, zanim to zrobiłem, i to zadziałało" - powiedział strzelec decydującego gola.

Do dramatycznie wyglądającego wydarzenia doszło w Toronto, gdzie lokalni Maple Leafs przegrali z Montreal Canadiens 1-2 w pierwszym meczu rywalizacji do czterech zwycięstw.

W połowie pierwszej tercji kapitan gospodarzy John Tavares został przypadkowo uderzony przez rywala Coreya Perry'ego kolanem w głowę i nie był w stanie kontynuować gry, a nawet podnieść się o własnych siłach. Lodowisko opuścił na noszach, i - choć pokazał wyciągnięty do góry kciuk w uspokajającym geście - został przewieziony do szpitala.

Niedługo po tej kontuzji Tavaresa Canadiens objęli prowadzenie. W drugiej tercji zespół z Toronto wyrównał, ale w trzeciej ostatnie słowo należało do gości - wynik ustalił Paul Byron.

W innym czwartkowym spotkaniu ekipa Pittsburgh Penguins pokonała na wyjeździe New York Islanders 5-4 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 2-1. Taką samą przewagę po czwartkowym zwycięstwie na lodowisku rywali 5-2 mają Vegas Golden Knights nad Minnesota Wild.





Wyniki czwartkowych meczów NHL:

Play off - 1. runda

North Division

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1-2

Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Canadiens

East Division

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4-5

Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Penguins)

Central Division

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5-6 po dogr.

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Lightning)

West Division

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 2-5

Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Golden Knights