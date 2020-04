NHL. Zalecenie izolacji przedłużone do 30 kwietnia

Władze hokejowej ligi NHL wydały rekomendację dla hokeistów i członków sztabów klubów o wydłużeniu do 30 kwietnia samodzielnej izolacji. Trwa ona od 16 marca, a cztery dni wcześniej z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano rywalizację.

Jak zaznaczono, decyzję podjęto po konsultacjach z ekspertami z zakresu medycyny oraz z przedstawicielami Związku Zawodników NHL. To już trzecia rekomendacja wydłużenia izolacji. Pierwsza obowiązywała do 6, a kolejna do 15 kwietnia.



Od 1893 roku tylko dwa razy nie został wyłoniony zdobywca Pucharu Stanleya - w 1919 roku przez epidemię grypy hiszpanki oraz w 2005 z powodu lokautu.



Komisarz NHL Gary Bettman niedawno zaznaczył, że liga jest gotowa wznowić rywalizację kiedykolwiek pozwoli na to sytuacja związana z pandemią. Zaznaczył, że rozważane będą wszystkie dostępne opcje, łącznie z rozgrywaniem meczów na neutralnym terenie i bez kibiców. W momencie przerwania rozgrywek do rozegrania pozostało 189 meczów sezonu zasadniczego, po którym miała nastąpić faza play off.



Władze NHL odnotowały wiele oficjalnie potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wśród 31 klubów występujących w tej lidze.



W USA wykryto prawie 615 tysięcy przypadków zakażenia, a ofiar śmiertelnych jest ponad 26 tys. Liczba przypadków zachorowań na COVID-19 w Kanadzie wynosi ponad 27 tys., zmarło ponad 900 osób.

