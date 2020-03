Z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano budowę hali, w której swoje mecze mają rozgrywać hokeiści New York Islanders. Klub ligi NHL planuje przenieść się do niej od sezonu 2021/22 i na razie nie wiadomo, czy przestój w pracach to uniemożliwi.

Budowę rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku.

Islanders swoje mecze rozgrywają w leciwej już hali Nassau Coliseum, którą do użytku oddano w 1972 roku. W latach 1980-83 świętowali w niej czterokrotnie z rzędu zdobycie Pucharu Stanleya.

To właśnie w stanie Nowy Jork jest najcięższa sytuacja w USA, jeśli chodzi o pandemię koronawirusa. Odnotowano tam już ponad 52 tys. przypadków zachorowań.

"Wspieramy wysiłki gubernatora Andrew Cuomo w walce z koronawirusem. Od początku budowa hali przebiegała niesamowicie szybko i jesteśmy pełni uznania dla robotników. Są oni częścią naszej społeczności, a ich zdrowie i bezpieczeństwo to sprawa nadrzędna" - powiedział generalny menedżer Islanders Lou Lamoriello.