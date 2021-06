​NHL. "Wyspiarze" po raz drugi pokonali broniącą trofeum "Błyskawicę"

NHL

Po dwóch porażkach z rzędu, hokeiści New York Islanders pokonali broniących trofeum Tampa Bay Lightning 3:2. W rywalizacji play off w półfinale Pucharu Stanleya jest remis 2-2. Do awansu potrzebna są cztery zwycięstwa.

