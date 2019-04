Po dwóch wygranych we własnej hali, broniący tytułu Washington Capitals przegrali na wyjeździe z Carolina Hurricanes 0:5 w poniedziałkowym meczu play off ligi NHL. W rywalizacji do czterech zwycięstw w ćwierćfinale Konferencji Wschodniej stołeczni hokeiści prowadzą 2-1.

Zdjęcie Aleksander Owieczkin z Washington Capitals w bójce z Andriejem Swiecznikowem /AFP

Hurricanes mieli dużą przewagę w tym spotkaniu, oddali 45 strzałów, przy zaledwie 18 rywali. To pierwszy sukces zespołu z Raleigh przed własną publicznością od dekady w decydującej fazie rozgrywek.

Reklama

Bohaterem był 23-letni "pierwszoroczniak" Warren Foegele, który zdobył dwie bramki (w 10. i 27. minucie) i miał asystę. Również dwa gole uzyskał Dougie Hamilton (32. i 50.), a wynik ustalił Brock McGinn w 56.

Bramkarz Hurricanes Petr Mrazek po raz piąty w karierze zachował czyste konto w play off. Z kolei Capitals nie zanotowali ani jednego trafienia w rywalizacji o Puchar Stanleya pierwszy raz od 2017 roku.

Mimo wydawałoby się jednostronnego widowiska, na lodowisku nie brakowało wielu fizycznych pojedynków, na pograniczu z brutalnością, co podkreślają obserwatorzy. W bójkę wdał się nawet Aleksander Owieczkin, który poturbował i wręcz znokautował 19-letniego Andrieja Swiecznikowa. Do incydentu doszło w pierwszej tercji.

"Przede wszystkim mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Nie jestem wielkim wojownikiem, ale on zapytał mnie, czy chcę z nim walczyć, więc się zgodziłem..." - stwierdził Owieczkin (jeden z asów Capitals i gwiazd ligi), przekonując, że został sprowokowany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bijatyka po meczu w Brazylii. Ostra interwencja policji. Wideo © 2019 Associated Press

Jak odnotowali dziennikarze HockeyFights.com, to była czwarta "potyczka" Owieczkina w hokejowej karierze i pierwsza od 2010 roku.

W drugim poniedziałkowym meczu na Wschodzie Toronto Maple Leafs wygrali z Boston Bruins 3:2 i prowadzą w serii 2-1. Wszystkie bramki padły w drugiej tercji.

W ćwierćfinałach Konferencji Zachodniej Nashville Predators pokonali Dallas Stars 3:2, a Colorado Avalanche zwyciężyli Calgary Flames 6:2. W oby przypadkach mają po dwie wygrane, a rywale po jednej w play off.

O zwycięstwie Predators przesądził Mikael Granlund w 52. minucie. Natomiast Avalanche bombardowali bramkę Flames, oddając 56 strzałów (Flames mieli 29). Dwa gole strzelił Nathan MacKinnon.

giel/ co/

Wyniki poniedziałkowych meczów pierwszej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya w hokejowej lidze NHL:

Konferencja Wschodnia:

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 5:0 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-1 dla Washington Capitals)

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 3:2

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-1 dla Toronto Maple Leafs)

Konferencja Zachodnia

Dallas Stars - Nashville Predators 2:3

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-1 dla Nashville Predators)

Colorado Avalanche - Calgary Flames 6:2

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-1 dla Colorado Avalanche)