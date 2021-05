​NHL. Winnipeg Jets w drugiej rundzie play off

Hokeiści Winnipeg Jets wywalczyli w poniedziałek awans do drugiej rundy fazy play off ligi NHL. "Odrzutowce" dopiero po trzech dogrywkach pokonały u siebie Edmonton Oilers 4:3 i rywalizację do czterech zwycięstw wygrały 4-0.

