Zdobywcy Pucharu Stanley w 2018 roku Washington Capitals przegrali w czwartek z New York Islanders 0-4 i odpadli z rywalizacji play off w NHL. Do półfinału konferencji awansowała ekipa Dallas Stars, która wyeliminowała Calgary Flames.

Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie drużyny Konferencji Wschodniej grają w Toronto, a te z Zachodu - w Edmonton.

W rywalizacji do czterech zwycięstw Islanders rozprawili się z Capitals w pięciu meczach. W czwartek odnieśli nad nimi najwyższe zwycięstwo w tej serii. Dwie bramki zdobył Anthony Beauvillier, po jednej dołożyli Nick Leddy i Josh Bailey.



Bramkarz Islanders Rosjanin Siemion Warłamow obronił 21 strzałów i zachował czyste konto w fazie play off po raz pierwszy od kwietnia 2009 roku. Jedenaście lat temu dokonał tego w barwach... Capitals.



Do półfinału Konferencji Wschodniej zespół z Nowego Jorku zakwalifikował się po raz drugi w drugim sezonie pracy trenera Barry'ego Trotza. To właśnie on doprowadził wcześniej Capitals do pierwszego w historii triumfu w Pucharze Stanleya.



Bohaterem meczu Stars z Flames był Rosjanin Denis Gurianow, który zdobył cztery bramki. Wysokie zwycięstwo 7-3 nie przyszło jednak hokeistom z Dallas tak łatwo, jak wskazywałby wynik. Po niespełna siedmiu minutach Flames prowadzili 3-0, a po zakończeniu pierwszej tercji - 3-1.



Gurianow doprowadził do wyrównania już w czwartej minucie drugiej części gry, w której Stars urządzili sobie festiwal strzelecki. Przed jej zakończeniem prowadzili 6-3, a pozostałe gole uzyskali Czech Radek Faksa, mający polskie korzenie Joe Pavelski i ponownie Gurianow. Rosjanin ustalił wynik meczu w trzeciej tercji.



"Był moment, w którym chyba wszyscy rozumieli, że nie rozgrywaliśmy dobrego meczu, za to rywale pokazali się z najlepszej strony. Przerwa pomogła nam złapać oddech, skoncentrować się na tym, żeby wrócić do gry" - powiedział Pavelski.



Stars zwyciężyli w tej serii 4-2 i w półfinale Konferencji Zachodniej zmierzą się z Vancouver Canucks lub broniącymi trofeum St. Louis Blues. Rywalem Islanders na Wschodzie będzie zespół Boston Bruins.

Wyniki czwartkowych meczów pierwszej rundy play off NHL:

Konferencja Wschodnia (Toronto):



Washington Capitals - New York Islanders 0-4



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Islanders wygrali 4-1.



Konferencja Zachodnia (Edmonton):



Calgary Flames - Dallas Stars 3-7



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Stars wygrali 4-2.