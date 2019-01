NHL. Washington Capitals - San Jose Sharks 6-7. Hat-trick Owieczkina

Hat-trick Aleksandra Owieczkina nie wystarczył obrońcom tytułu - hokeistom Washington Capitals, aby przerwać koszmarną serię. We wtorek ulegli San Jose Sharks 6-7 po dogrywce i zanotowali szóstą porażkę z rzędu.

- Musimy wygrać za wszelką cenę - powtarzał Owieczkin po ostatniej porażce. We wtorek rzeczywiście robił, co mógł i wydawało się, że w końcu poprowadzi zespół do zwycięstwa.

Capitals wprawdzie fatalnie rozpoczęli - już w 12. sekundzie stracili gola po trafieniu Joe'ego Pavelskiego, ale w 11. minucie wyrównał Owieczkin, a półtorej minuty później dał im prowadzenie Andre Burakovsky.



Gospodarze zjeżdżali na pierwszą przerwę prowadząc 3-2, a po drugim trafieniu rosyjskiego kapitana mieli już dwubramkową zaliczkę (5-3). Logan Couture zdobył kontaktową bramkę dla "Rekinów", ale Owieczkin znów sprawił, że miejscowi odskoczyli. Goście znów złapali kontakt, gdy w 51. minucie Tomas Hertl wykorzystał przewagę liczebną.

Fani Capitals już szykowali się do fetowania zwycięstwa, a tymczasem sekundę przed końcem Evander Kane z bliska wpakował krążek do siatki i doprowadził do dogrywki, a w niej decydujący cios zadał Hertl.

- Myślałem, że mecz się skończył. Usiadłem na ławce i byłem wkurzony. Złamałem kij waląc nim w bandę, ale gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem jak Kane pakuje krążek do siatki - relacjonował Logan Couture.



Trener Capitals Todd Reirden był zły na swoich hokeistów za to, że wdali się w wymianę ciosów z rywalem, który dysponuje dużą siłą w ofensywie. - Dostaliśmy bolesną lekcję, bo tak grać nie można. Na dłuższą metę to nie działa - skomentował.

Owieczkin, który mógł być bohaterem spotkania (powiększył konto strzeleckie do 36 trafień - prowadzi w klasyfikacji strzelców), był bardzo krytyczny wobec siebie po zakończeniu meczu. - To ja zawaliłem w końcówce. Próbowałem szybko rozegrać akcję. Powinienem się lepiej zachować w tej sytuacji - powiedział.

Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Washington Capitals - San Jose Sharks 6-7 (po dogrywce)

Ottawa Senators - Arizona Coyotes 2-3

Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 2-3

Calgary Flames - Carolina Hurricanes 3-2 (po dogrywce)

Chicago Blackhawks - New York Islanders 3-2 (po karnych)