NHL. Washington Capitals przegrali z Anaheim Ducks 5-6, choć prowadzili 5-1

​Hokeiści Anaheim Ducks przegrywali już 1-5 na lodowisku broniących tytułu Washington Capitals, by ostatecznie zwyciężyć 6-5 w jednym z sześciu poniedziałkowych meczów ligi NHL.

Najlepszy zespół poprzedniego sezonu, który wygrał siedem poprzednich pojedynków, po trafieniu Nica Dowda w 34. minucie prowadził już 5-1. Goście jeszcze w drugiej tercji zdobyli dwa gole, a trzy dołożyli w ostatniej. Decydujące okazało się trafienie, jedno z dwóch w meczu, Pontusa Aberga w 55. minucie.



- To nie powinno się zdarzyć. Nie rozumiem, jak mogliśmy pomóc się rywalom podnieść ze stanu 1-5. To co prawda dobry zespół, ale dziś bardziej my przegraliśmy niż oni wygrali - przyznał szwedzki zawodnik Capitals Nicklas Backstroem.



Trener stołecznej ekipy Todd Reirden przyznał, że drużyna - uspokojona wysokim prowadzeniem i długą serią zwycięstw - straciła koncentrację.



- Podaliśmy Ducks rękę, a oni nie mając nic do stracenia rzucili się na nas. Nagle gra się odmieniła, wszystko zaczęło wyglądać inaczej. Mam nadzieję, że wyciągniemy właściwe wnioski z tego zimne prysznica - dodał Reirden.

W drużynie gości z dobrej strony zaprezentował się też Ryan Getzlaf, który zdobył gola i miał dwie asysty.



Oba zespoły mają po 33 pkt. Capitals zajmują czwartą pozycję w Konferencji Wschodniej, a Ducks są na piątym miejscu na Zachodzie. W dwóch niedzielnych pojedynkach czyste konto zachowali bramkarze.



Po raz pierwszy w sezonie udało się do Siemionowi Warłamowowi z Colorado Avalanche. Rosjanin obronił 24 strzały hokeistów Detroit Red Wings, a jego koledzy zdobyli dwa gole i wygrywając na wyjeździe 2-0 awansowali na drugą pozycję na Zachodzie; mają 37 pkt podobnie jak prowadzący Nashville Predators. Po bramce i asyście odnotowali Nathan MacKinnon (19. gol w sezonie) i Szwed Gabriel Landeskog.



Z kolei Jonathan Quick z Los Angeles Kings zakończył mecz bez straty gola po raz 50. w karierze, choć również pierwszy raz w bieżących rozgrywkach. W jedynej niedzielnej potyczce, w której lepsi okazali się gospodarze, "Królowie" wygrali z Carolina Hurricanes 2-0, a ich bramkarz zaliczył 34 udane interwencje. Mimo zwycięstwa z 19 pkt nadal są obecnie najsłabszą drużyną ligi.

