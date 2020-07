Północnoamerykańska liga hokeja na lodzie NHL poinformowała, że od 8 czerwca, gdy drużyny zaczęły wznawiać treningi w małych grupach, wykryto 35 przypadków koronawirusa wśród zawodników. Nie ujawniono ani ich nazwisk, ani przynależności klubowej.

NHL dodała, że testom poddano 396 hokeistów, którzy trenowali na obiektach klubowych.

Jak informowały wcześniej amerykańskie media, władze NHL oraz związek zawodowy hokeistów NHLPA osiągnęły porozumienie w sprawie wznowienia rozgrywek przerwanych w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Nie ma natomiast jasności w kwestii układu zbiorowego.

Zespoły mają rozpocząć zgrupowania 13 lipca. Później przeniosą się do jednego z dwóch miast, którymi mają być Toronto i Edmonton, gdzie rozegrają fazę play off. Będzie ona bardziej rozbudowana niż dotychczas - rundę zasadniczą zakończono przedwcześnie, dlatego do kolejnej dopuszczono 24, a nie jak zwykle 16 drużyn. Początek planowany jest na 1 sierpnia.

Według mediów NHL i związek zawodowy hokeistów porozumiały się w sprawie procedur sanitarnych, natomiast wciąż trwają negocjacje dotyczące przedłużenia układu zbiorowego. Oba dokumenty muszą jeszcze zostać przegłosowane przez wszystkich zawodników oraz zatwierdzone przez radę nadzorczą NHL.

Według ustaleń relacjonowanych w mediach na zgrupowania w połowie lipca można powołać najwyżej 30 hokeistów, nie licząc bramkarzy. Każdy z graczy może odmówić udziału w obozie i nie wolno go za to karać, ale musi złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie.

Planowane są również codzienne testy na COVID-19. Pozytywny wynik badania u zawodnika będzie traktowany jak "normalna" hokejowa kontuzja. Niewywiązanie się z zapisów zawartych w procedurach może oznaczać dużą grzywnę lub utratę przez klub prawa wyboru w drafcie.

NHL pauzuje już od blisko czterech miesięcy. Według nowego terminarza zdobywca Pucharu Stanleya ma zostać wyłoniony na początku października.

