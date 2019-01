Hokeiści Vegas Golden Knights odnieśli siódme z rzędu zwycięstwo w lidze NHL. We wtorek ubiegłoroczni finaliści rozgrywek o Puchar Stanleya pokonali we własnej hali New York Rangers 4-2.

"Złoci Rycerze" w NHL występują dopiero drugi sezon. W debiutanckim sensacyjnie dotarli do finału, w którym ulegli Washington Capitals. Obecny zaczęli jednak bardzo słabo i długo mieli ujemny bilans. Złe czasy są już jednak za nimi.



W Konferencji Zachodniej zajmują drugie miejsce. Mają taki sam dorobek, jak prowadzący Calgary Flames, ale rozegrali o dwa mecze więcej.



Po dwóch tercjach meczu z Rangers prowadzili 3-0, a na listę strzelców wpisali się: Cody Eakin, Brandon Pirri oraz Jonathan Marchessault. Później trafił jeszcze Ryan Carpenter, a gole dla gości zdobyli Mika Zibanejad i Jesper Fast.



- Ludzie mówili, że potrzebujemy czasu, aby się zgrać. To prawda, teraz jesteśmy jeszcze lepsi. Gramy z dużą pewnością siebie - powiedział Marchessault.



Na Wschodzie z wyraźną przewagą prowadzi ekipa Tampa Bay Lightning. "Błyskawice" pokonały we własnej hali Columbus Blue Jackets 4-0 i o 12 punktów wyprzedzają Toronto Maple Leafs.



Dwie bramki zdobył Brayden Point, a po jednej Mathieu Joseph i Rosjanin Nikita Kuczerow. Natomiast stojący między słupkami jego rodak Andriej Wasilewski obronił wszystkie 31 strzałów.



Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Boston Bruins - Minnesota Wild 4-0

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 5-1

New York Islanders - Carolina Hurricanes 3-4

Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 5-1

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 5-3

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 2-3

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 4-0

St. Louis Blues - Dallas Stars 1-3

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 7-4

Vegas Golden Knights - New York Rangers 4-2

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 7-2