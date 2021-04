​NHL. Vegas Golden Knights jako pierwsi pewni gry w play off

Hokeiści Vegas Golden Knights jako pierwsi w obecnym sezonie ligi NHL zapewnili sobie awans do fazy play off. W środę we własnej hali pokonali San Jose Sharks 5:2. To było ich ósme zwycięstwo z rzędu.

Sharks dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale w końcu "Złoci Rycerze" przejęli kontrolę nad meczem.

W trzeciej minucie dla gości trafił Szwajcar Timo Meier, a wyrównał w siódmej Jonathan Marchessault. W drugiej tercji natomiast bramkę dla "Rekinów" zdobył Czech Tomas Hertl, ale cztery kolejne gole były dziełem gospodarzy.

Szybko wyrównał Mark Stone, następnie na listę strzelców wpisali się: Alex Tuch, po raz drugi tego dnia Marchessault oraz Szwed Mattias Janmark.

Golden Knights prowadzą w tabeli West Division. O cztery punkty wyprzedzają Colorado Avalanche, ale także rozegrali o trzy mecze więcej.

"Awans do play off w tej lidze jest osiągnięciem. To czego dokonał już ten klub, jest naprawdę niesłychane. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś zobaczymy zespół, który wkroczy do ligi z takim impetem" - powiedział trener zwycięzców Peter DeBoer.

Golden Knights to najmłodszy zespół w NHL; rywalizuje dopiero od cyklu 2017/18. W inauguracyjnym dotarł do finału, w którym uległ Washington Capitals. W kolejnym odpadł w pierwszej rundzie play off, a w poprzednim w finale Konferencji Zachodniej.

Z powodu pandemii rywalizacja w NHL toczy się nieco inaczej niż dotychczas. Kluby zostały podzielone geograficznie na cztery dywizje: Północną, Centralną, Wschodnią i Zachodnią.

Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu w Północnej znalazło się jedynie siedem kanadyjskich ekip, a w pozostałych po osiem amerykańskich.

W sezonie zasadniczym każda drużyna rozegra 56 meczów, zamiast 82. Dużej zmianie uległa faza play off. Wystąpią w niej po cztery najlepsze drużyny z każdej dywizji. W dwóch pierwszych rundach play off walka będzie się toczyła wewnątrz dywizji.

Gdy na placu boju pozostaną już tylko cztery zespoły, po jednym z każdej dywizji, wtedy zostaną utworzone pary półfinałowe rywalizacji o Puchar Stanleya.

O rozstawieniu decydować będzie dorobek z sezonu zasadniczego; pierwsza zagra z czwartą, a druga z trzecią. Na każdym etapie drużyny będą grały do czterech wygranych spotkań.