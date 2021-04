NHL. Trzeci w sezonie hat-trick Connora McDavida

Po raz trzeci w obecnym sezonie NHL hat-tricka zanotował Connor McDavid. W poniedziałek hokeista Edmonton Oilers zdobył trzy gole w wygranym na wyjeździe meczu z Winnipeg Jets 6-1.

Zdjęcie Connor McDavid / Getty Images

Reklama

Oprócz trzech bramek McDavid zanotował także jedną asystę. 24-latek z dorobkiem 81 punktów (28 goli i 53 asysty) zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji kanadyjskiej.

Reklama

"Ten rok jest po prostu jego rokiem. Jest niewielu zawodników, którzy mogą zdominować grę tak jak on, a on robi to w wielu różnych aspektach gry. Jego szybkość jest niewiarygodna, ale również jego zręczność i myślenie są na innym poziomie. Jest naszą siłą napędową" - komplementował podopiecznego trener Dave Tippett.

Najwięcej hat-tricków w jednym sezonie - 10 - zanotował legendarny Wayne Gretzky. W dodatku dokonał tego dwukrotnie - w rozgrywkach 1981/82 i 1983/84.

Oprócz McDavida bramki dla Oilers zdobyli w poniedziałek: Alex Chiasson, Niemiec Leon Draisaitl i Darnell Nurse. Dla pokonanych trafił Mark Scheifele.

Dzięki temu zwycięstwu Oilers awansowali kosztem Jets na drugie miejsce w tabeli North Division. Do prowadzących Toronto Maple Leafs tracą siedem punktów, ale rozegrali dwa mecze mniej.

Wyniki poniedziałkowych meczów NHL:

Calgary Flames - Montreal Canadiens 1-2

Ottawa Senators - Vancouver Canucks 2-1

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 4-3 (po dogr.)

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 1-6

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 4-1

Nashville Predators - Florida Panthers 4-1

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 4-1

San Jose Sharks - Arizona Coyotes 6-4