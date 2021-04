NHL. Toronto Maple Leafs kolejną drużyną z awansem do play-off

​Hokeiści Toronto Maple Leafs pokonali na wyjeździe Montreal Canadiens 4-1 i jako siódma drużyna NHL w tym sezonie, ale pierwsza z North Division, zapewnili sobie awans do fazy play-off.

Zdjęcie Hokeiści Toronto Maple Leafs / Minas Panagiotakis / Getty Images

Dla mających obecnie 67 punktów hokeistów Maple Leafs to trzecie zwycięstwo z rzędu.

Bramki dla ekipy z Toronto zdobyli William Nylander, Auston Matthews, Jake Muzzin i Adam Brooks.

Jednym z bohaterów meczu był Jason Spezza, który zaliczył dwie asysty. Łącznie w karierze ma już 966 punktów w NHL, co daje mu 99. miejsce na liście wszech czasów.

Przy jednym z goli udział miał Joe Thornton - on z kolei został siódmym graczem w historii NHL, który osiągnął poziom 1100 asyst.

Pewni awansu do fazy play off byli już wcześniej m.in. hokeiści Vegas Golden Knights. Tym razem pokonali u siebie Colorado Avalanche 5-2, odnosząc dziesiąte z rzędu zwycięstwo. To rekord tego klubu, podobnie jak wyczyn Williama Karssona, który strzelił gola już w... dziesiątej sekundzie.



Wyniki środowych meczów NHL:

Ottawa Senators - Vancouver Canucks 6-3

Minnesota Wild - St. Louis Blues 3-4

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 1-4

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 1-3

Las Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 5-2

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 2-3

San Jose Sharks - Arizona Coyotes 4-2