NHL. Todd McLellan trenerem Los Angeles Kings

Todd McLellan został trenerem hokeistów Los Angeles Kings. W sezonie zasadniczym ligi NHL "Królowie" zdobyli 71 punktów, co było najgorszym wynikiem w Konferencji Zachodniej.

Zdjęcie Todd McLellan /AFP

Na Wschodzie słabsi byli jedynie Ottawa Senators - 64 pkt.

Reklama

W rozgrywkach 2018/19 zespół Kings wygrał 31 z 82 meczów, a w bramkach miał bilans 202:263. Początkowo ekipę z Los Angeles prowadził John Stevens, a w listopadzie zastąpił go Willie Desjardins.

51-letni McLellan wcześniej był szkoleniowcem San Jose Sharks (2008-2015) i Edmonton Oilers (2015-2018). Pracował pełnych 10 sezonów w NHL i w siedmiu z nich doprowadził swoje drużyny do play off. Z "Nafciarzami" zdobył najwięcej punktów - 103 w rozgrywkach 2016/17. W ten sposób kanadyjski klub osiągnął play off po 11-letniej przerwie i złamał granicę 100 "oczek" po raz pierwszy od 1987 roku.

Jako trener McLellan ma na koncie łącznie 434 zwycięstwa i 372 porażki.

Był także asystentem w sztabie reprezentacji Kanady, która przed czterema laty sięgnęła po mistrzostwo świata.