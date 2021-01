NHL. Tampa Bay Lightning przegrali po dogrywce z Carolina Hurricanes

Mistrzowie ligi NHL Tampa Bay Lightning przegrali na wyjeździe z Carolina Hurricanes 0-1 po dogrywce. Bramkę w 62. minucie czwartkowego meczu zdobył 22-letni czeski hokeista Martin Necas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Adrian Jaworski po meczu Polska - Węgry (2-1). Wideo INTERIA.TV

Przez godzinę regulaminowego czasu gry żadnej drużynie nie udało się strzelić gola, a w dodatkowym Hurricanes potrzebowali ledwie 72 sekund, by zapewnić sobie zwycięstwo.

Reklama

Ze względu na protokoły dot. Covid-19 Hurricanes rozegrali dopiero czwarte spotkanie (bez kilku czołowych zawodników) w tym sezonie. Mają już trzy zwycięstwa i tylko jedną porażkę. Broniący tytułu zespół Lightning przegrał po raz drugi, a wygranych też ma trzy.



Finaliści poprzednich rozgrywek Dallas Stars pokonali Detroit Red Wings 7-3. "Gwiazdy" rozpoczęły sezon od bilansu 4-0, jakiego nie miały od 10 lat. Niektóre kluby rozegrały już po 8-10 spotkań, dlatego w ligowej tabeli na razie są jeszcze daleko, ale może to się zmienić po nadrobieniu zaległości.



W drużynie Stars wyróżnił się m.in. 23-letni Rosjanin Denis Gurianow, który zdobył bramkę i miał dwie asysty.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Niecodzienny przebieg miała rywalizacja Washington Capitals z New York Islanders (6-3). Po pierwszej tercji goście prowadzili 3-0, a w drugiej stołeczna ekipa strzeliła pięć goli. W 124 sekundy, między 30. a 32. minutą, na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Conor Sheary i Garnet Hathaway.



Na zanotowaniu pięciu trafień Capitals potrzebowali dziewięciu minut 23 sekund.



Rezultat ustalił Tom Wilson tuż przed końcową syreną.



Colorado Avalanche remisowali do 50. minuty z San Jose Sharks 0-0, ale w końcówce zaczęli seryjnie trafiać do siatki i wygrali 3-0. Autorem dwóch bramek był Nazem Kadri.



Arizona Coyotes mieli przygniatającą przewagę nad Anaheim Ducks w liczbie strzałów - 34:16, ale zwyciężyli jedynie 3-2. Dwa gole zdobył Christian Dvorak, w tym decydującego w 56. minucie.



Coyotes przegrali dwa poprzednie mecze po 0-1 i na gole czekali blisko 150 minut.



Z powodu przypadków zachorowań na koronawirusa w Vegas Golden Knights, nie odbyło się spotkanie tego klubu z St. Louis Blues.

Wyniki czwartkowych meczów NHL:

Minnesota Wild - Los Angeles Kings 5-3

Dallas Stars - Detroit Red Wings 7-3

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 3-0

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 3-2

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 4-1

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 1-3

Washington Capitals - New York Islanders 6-3

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1-0 (po dogrywce)

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 3-2 (po karnych)

Buffalo Sabres - New York Rangers 2-3 (po dogrywce)

Montreal Canadiens - Calgary Flames 4-2

Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 3-4

Vancouver Canucks - Ottawa Senators 4-1

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues przełożony