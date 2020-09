NHL. Tampa Bay Lightning bez kapitana Stevena Stamkosa do końca finału

Kapitan Tampa Bay Lightning Steven Stamkos nie zagra do końca finałowej serii play off NHL. Drużyna kanadyjskiego hokeisty prowadzi z Dallas Stars 3-2 i jednej wygranej brakuje jej do zdobycia Pucharu Stanleya.

Stamkos opuścił już rozegrane w sobotę piąte spotkanie, które jego zespół po dwóch dogrywkach przegrał 2-3.

Wracający po kontuzji i operacji Stamkos wystąpił w trzecim meczu finałowym i choć spędził na lodzie niespełna trzy minuty, to zdobył gola i przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny 5-2. Dzięki temu w całej rywalizacji ekipa z Florydy wyszła na prowadzenie 2-1. Był to pierwszy od 25 lutego występ 30-letniego zawodnika. W czwartym pojedynku finałowym już nie był zdolny do gry.



Stamkos spędził całą dotychczasową, 12-letnią karierę w Lightning i jest klubowym rekordzistą pod względem zdobytych bramek (422).



"Błyskawice" walczą o zdobycie Pucharu Stanleya po raz drugi w historii. Udało im się to wcześniej w 2004 roku.