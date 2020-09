NHL. Tampa Bay Lightning awansowali do finału Konferencji Wschodniej

Hokeiści Tampa Bay Lightning awansowali do finału Konferencji Wschodniej NHL. W poniedziałek pokonali po dwóch dogrywkach Boston Bruins 3-2, a rywalizację do czterech zwycięstw wygrali 4-1.

W regulaminowym czasie Lightning dwukrotnie obejmowali prowadzenie. W drugiej tercji na gola Czecha Ondreja Palata odpowiedział jego rodak David Pastrnak. W trzeciej natomiast po bramce Anthony'ego Cirellego wyrównał Czech David Krejci.

W dogrywce obowiązuje zasada "nagłej śmierci", która oznacza, że zdobyta bramka kończy mecz. Bruins na gola Szweda Victora Hedmana tym razem nie mogli więc już nic poradzić.



"Wiemy czego chcemy i porażka nie jest opcją, którą bierzemy pod uwagę" - powiedział Hedman, który w Lightning gra 11. sezon, czyli od początku kariery w NHL.



Do finału Konferencji Wschodniej Lightning udało się dotrzeć czwarty raz w ostatnich sześciu sezonach. W wielkim finale rywalizowali jedynie w rozgrywkach 2014/15 i przegrali go z Chicago Blackhawks.



Kolejnym rywalem "Błyskawic" będzie lepszy w parze New York Islanders - Philadelphia Flyers. Nowojorczycy prowadzą w serii 3-1.



Po wznowieniu rywalizacji w czasie pandemii koronawirusa drużyny Zachodu grają w Edmonton, zaś Wschodu - w Toronto.

Wyniki poniedziałkowych meczów drugiej rundy play off NHL:

Konferencja Wschodnia



Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3-2 (po dwóch dogrywkach)



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Lightning wygrali 4-1)



Konferencja Zachodnia



Colorado Avalanche - Dallas Stars 6-3



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Stars)