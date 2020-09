Hokeiści Dallas Stars i Vegas Golden Knights awansowali w piątek do finału Konferencji Zachodniej rywalizacji o Puchar Stanleya w NHL. Oba zespoły wygrały półfinałową serię po 4-3 - Stars z Colorado Avalanche, a Golden Knights z Vancouver Canucks.

Stars pokonali rywali 5-4 po golu strzelonym w dogrywce przez Fina Joela Kivirantę, który w piątek zdobył łącznie trzy bramki. Dwie pozostałe dla Stars dołożył Rosjanin Aleksandr Radułow.

24-letni Fin był niespodziewanym bohaterem meczu. Najpierw w 57. minucie doprowadził do remisu 4-4, a później w ósmej minucie dogrywki zapewnił swojemu zespołowi awans do finału Konferencji Zachodniej. W NHL gra pierwszy sezon. W sezonie zasadniczym wystąpił w zaledwie 11 meczach i zdobył jedną bramkę. W play-off zagrał w trzecim spotkaniu, ale do tej pory miał tylko asystę. W składzie znalazł się jedynie z powodu nieobecności Andrew Cogliano. Został siódmym graczem w historii i pierwszym "pierwszoroczniakiem", który popisał się hat-trickiem w siódmym meczu serii play-off.

- To niezapomniany moment, marzysz o tym jak małe dziecko. Dostałem doskonałe podanie, a obrońcy chyba trochę o mnie zapomnieli. Po raz pierwszy w życiu grałem siódmy mecz serii play-off i nie wiedziałem czego się spodziewać, ale było fajnie - powiedział Kiviranta.

- Gdybym był mądrzejszy, wystawiałbym go do gry wcześniej, to jasne. Teraz ma duże szanse na miejsce w podstawowym składzie. Z pewnością wystąpi także w następnym meczu - zapewnił trener Stars Rick Bowness.

Kolejnymi rywalami hokeistów z Dallas będą Golden Knights. W decydującym, siódmym meczu półfinałowym pokonali Vancouver Canucks 3-0. Zespół z Las Vegas miał w tym spotkaniu zdecydowaną przewagę, ale w bramce rywali kolejny raz świetnie spisywał się Thatcher Demko, który obronił w sumie 34 strzały. Grający na tej pozycji w Golden Knights Robin Lehner w całym meczu musiał tylko 14 razy interweniować.

Długo wydawało się, że Demko jest w stanie uchronić swój zespół od porażki. W końcu jednak w 55. minucie musiał skapitulować, a efektownym strzałem w okienko pokonał go Shea Theodore. Kolejne bramki zdobyli w końcówce trzeciej tercji Alex Tuch i Paul Statstny, ale posyłali krążek do upuszczonej już przez Demko bramki.

Po wznowieniu rywalizacji w czasie pandemii koronawirusa drużyny Zachodu grają w Edmonton, zaś Wschodu - w Toronto.



Wyniki piątkowych meczów drugiej rundy play-off:

Konferencja Zachodnia

Colorado Avalanche - Dallas Stars 4-5 (po dogrywce)

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Stars wygrali 4-3)

Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 3-0



(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Golden Knights wygrali 4-3)

