​NHL: St. Louis Blues zwolnili trenera Mike'a Yeo

Jeden z najsłabszych obecnie zespołów ligi NHL St. Louis Blues zwolnił trenera Mike'a Yeo. W poniedziałek "Bluesmani" przegrali u siebie z zajmującymi ostatnie miejsce w tabeli hokeistami Los Angeles Kings 0:2. Tymczasowym szkoleniowcem został Craig Berube.

Zdjęcie Mike Yeo /Getty Images



"Królowie" objęli prowadzenie w 29. minucie po golu Matta Luffa. Na 30 sekund przed końcową syreną - strzałem do pustej bramki - wynik ustalił Słoweniec Anze Kopitar. Między słupkami gości bardzo dobrze spisywał się "pierwszoroczniak" Calvin Peterson.



Po tej porażce menedżer generalny Blues Doug Armstrong ogłosił rozstanie z trenerem Yeo. W trzech z czterech ostatnich spotkań jego podopieczni nie zdobyli ani jednego gola. Zajmują ostatnie miejsce w Central Division, a z dorobkiem 17 punktów w rozgrywkach NHL wyprzedzają tylko Kings (15 pkt).



45-letni Yeo jest trzecim szkoleniowcem zwolnionym w listopadzie przez kluby NHL; przed nim pracę stracili John Stevens (Kings) i Joel Quenneville (Chicago Blackhawks).



Tymczasowo drużynę z St. Louis będzie prowadził Berube, dotychczas będący w sztabie Yeo. Wcześniej jako trener był związany z Philadelphia Flyers. Z kolei w roli zawodnika rozegrał 1054 mecze w tej lidze i uzyskał 159 punktów, ale miał też 3149 minut kar.



Na szczycie są gracze Nashville Predators - 31 pkt. W poniedziałek przed własną publicznością wygrali z Tampa Bay Lightning 3:2. Tuż za nimi z 30 plasują się Toronto Maple Leafs, którzy pokonali - także u siebie - Columbus Blue Jackets 4:2, mimo że przegrywali 0:2. O sukcesie przesądził Zach Hyman, trafiając do siatki w 56. i 59. minucie.



Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Washington Capitals wygrali na wyjeździe z Montreal Canadiens 5:4. Zwycięską bramkę w dogrywce strzelił Lars Eller.



Między 21. a 22. minutą, w zaledwie 75 sekund, Canadiens uzyskali trzy gole i wyszli na prowadzenie 4:2, ale potem trafiali już tylko rywale.



W meczu Calgary Flames z finalistami poprzedniego sezonu Vegas Golden Knights (7:2) miejscowa drużyna wszystkie siedem bramek zdobyła do... 25. minuty; po pierwszej tercji było 5:0. W trzeciej odsłonie ekipa z Las Vegas nieco zmniejszyła rozmiary porażki.