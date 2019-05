NHL. St. Louis Blues wyrównali stan rywalizacji z Dallas Stars

Hokeiści St. Louis Blues pokonali na wyjeździe Dallas Stars 4-1 w niedzielnym meczu drugiej rundy play off NHL. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3-3 i zwycięzcę tej pary wyłoni wtorkowe spotkanie w Saint Louis.

Zdjęcie St. Louis Blues rozbili Dallas Stars 4-1 /AFP

Sporo kontrowersji wywołała bramka na 3-1 dla gości w trzeciej tercji. Colton Parayko oddał bardzo silny strzał, a bramkarz gospodarzy Ben Bishop został trafiony w obojczyk i upadł na lód. Sędziowie nie przerwali gry, a po podaniu Alexandra Steena sytuację wykorzystał Jaden Schwartz.

"To był naprawdę silny strzał. Świetnie zachował się Steen, który przyczynił się do umieszczenia krążka w siatce. Świetną robotę wykonał również Schwartz" - ocenił kapitan Saint Louis Blues Alex Pietrangelo.

Schwartz strzelił ósmą bramkę w trakcie swoich występów w fazach play off. Jednocześnie była to pierwsza z dwóch bramek strzelonych przez gości w ciągu 33 sekund. Wynik spotkania na 4-1 w 49. minucie ustalił bowiem debiutujący w fazie play off Samuel Blais. Po tym trafieniu lodowisko opuścił bramkarz gospodarzy Bishop.

"Benowi nie stało się nic poważnego. Przecież wciąż grał po tym jak doznał urazu" - przekonywał trener Dallas Stars Jim Montgomery.



Wynik niedzielnego meczu drugiej rundy play off NHL:

Konferencja Zachodnia:

Dallas Stars - St. Louis Blues 1-4

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-3.