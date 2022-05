NHL: St. Louis Blues w drugiej rundzie play off

Hokeiści St. Louis Blues awansowali do drugiej rundy play off NHL. W czwartek pokonali we własnej hali ekipę Minnesota Wild 5:1 i w rywalizacji do czterech zwycięstw zwyciężyli 4-2. Ich kolejnym rywalem będzie najlepsza drużyna Konferencji Zachodniej - Colorado Avalanche.

Zdjęcie NHL / Getty Images / Getty Images