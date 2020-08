NHL. St. Louis Blues przegrali po golu w ostatniej sekundzie

W pierwszym występie po blisko pięciomiesięcznej przerwie hokeiści St. Louis Blues przegrali z Colorado Avalanche 1-2. Broniący tytułu mistrzowskiego w NHL Blues stracili decydującego gola w ostatniej sekundzie.

Rywalizację w czasie pandemii koronawirusa wznowiono w sobotę w Edmonton i Toronto, ale bez kibiców na trybunach. W niedzielę odbyły się pierwsze mecze o tzw. rozstawienie w play off. Uczestniczy osiem najlepszych klubów z przedwcześnie zakończonego sezonu zasadniczego - po cztery z obu konferencji. Mają one zapewnioną grę w pierwszej rundzie zmagań o Puchar Stanleya.

W takich spotkaniach w Konferencji Zachodniej Avalanche pokonali Blues 2-1, zaś w Konferencji Wschodniej Boston Bruins, finaliści poprzedniej edycji rozgrywek NHL, przegrali z Philadelphia Flyers 1-4.



O sukcesie Avalanche przesądziło trafienie Nazema Kadriego w ostatniej sekundzie. Z kolei Flyers prowadzili po 30 minutach z Bruins 2-0. W 39. minucie kontaktową bramkę uzyskał Chris Wagner, ale zaledwie osiem sekund później golem odpowiedział Philippe Myers. Rezultat ustalił w 45. minucie Scott Laughton.



Aż 16 klubów walczy w rundzie kwalifikacyjnej o prawo gry w 1. rundzie play off. W niedzielę rozegrano trzy mecze, a najwięcej goli - siedem strzelono w pojedynku Nashville Predators z Arizona Coyotes (3-4). Ekipa Coyotes prowadziła po 16 minutach już 3-0, potem 4-1, ale do ostatniej syreny wynik był sprawą otwartą.



Trzydzieści sekund po rozpoczęciu trzeciej tercji rezultat na 2-4 poprawił Ryan Ellis, a w 49. minucie było już tylko 3-4 po drugim trafieniu tego dnia Filipa Forsberga. W ostatniej odsłonie zawodnicy Predators oddali aż 20 strzałów, lecz nie udało im się doprowadzić przynajmniej do remisu i dogrywki.



W Toronto miejscowi Maple Leafs ulegli Columbus Blue Jackets 0-2, zaś w Edmonton Vancouver Canucks przegrali z Minnesota Wild 0:3.



Runda kwalifikacyjna potrwa najpóźniej do 9 sierpnia, a potem rozpoczną się ćwierćfinały konferencji. Półfinały zaplanowano od 25 sierpnia, a finały - od 8 września. Początek walki o Stanley Cup - 22 września. Zwycięzca zostanie wyłoniony najpóźniej 4 października. Tytułu bronią St. Louis Blues.

Wyniki niedzielnych meczów rundy kwalifikacyjnej (baraże) w play off NHL:

Konferencja Wschodnia (Toronto):



Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 0-2



Stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-0 dla Columbus Blue Jackets



Konferencja Zachodnia (Edmonton):



Nashville Predators - Arizona Coyotes 3-4



Stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-0 dla Arizona Coyotes



Vancouver Canucks - Minnesota Wild 0-3



Stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-0 dla Minnesota Wild.



O rozstawienie w play off:

Konferencja Wschodnia:



Boston Bruins - Philadelphia Flyers 1-4



Konferencja Zachodnia:



Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2-1