​NHL. Siódmy w karierze hat-trick Cam Atkinsona

We wtorek w lidze NHL siódmego w karierze hat-tricka zanotował Cam Atkinson. Hokeista Philadelphia Flyers nie tylko zdobył trzy bramki, ale również miał jedną asystę, a jego zespół pokonał we własnej hali New Jersey Devils 6:1.

Zdjęcie Cam Atkinson / AP / East News