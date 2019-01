Nazem Kadri ustrzelił hat-tricka, zaliczył asystę i poprowadził Toronto Maple Leafs do zwycięstwa w starciu z Washington Capitals 6-3 w środowym meczu NHL. Jego osiągnięcie przyćmił jednak kapitan rywali - Aleksander Owieczkin, który zdobył 1179. punkt w NHL i wyrównał wynik Siergieja Fiodorowa. To rekord jeśli chodzi o rosyjskich hokeistów w najlepszej lidze świata.

Owieczkin zdobył 37. gola w obecnym sezonie, ale jego zespół nie może przerwać koszmarnej serii porażek. Jeden z najlepszych zespołów w lidze przegrał już po raz siódmy z rzędu.

Capitals nie byli faworytami, ale dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Najpierw w końcówce pierwszej tercji za sprawą Nicklasa Backstroema w przewadze, a później na początku drugiej części po golu Owieczkina. Gospodarze odpowiedzieli jednak czterema golami na przełomie drugiej i trzeciej tercji. Strata Capitals była zbyt duża, żeby myśleć o powrocie do gry w ostatnich minutach. Trafienie Matta Niskanena w 58. minucie niczego już nie zmieniło, a triumf miejscowych przypieczętował Mitchell Marner 33 sekundy przed końcem.



Owieczkin cieszył się z wyrównania rekordu Fiodorowa. - Pewnie, że to coś niezwykłego. Jasne, że to miłe. To wielki przywilej, zwłaszcza, że graliśmy razem i sporo się nauczyłem od legendy - powiedział.

Trener Todd Reirden ma o czym myśleć. Jego drużyna nie przypomina zespołu, który od 16 listopada do 29 grudnia wygrał 16 z 19 meczów.



Owieczkin zaapelował do kolegów o mentalny reset. - To już za nami. Mamy teraz przerwę na Mecz Gwiazd, więc idźmy dalej. Sądzę, że popełniliśmy za dużo błędów. Wszyscy. Znamy system, on działa, ale staramy się za bardzo. Teraz potrzeba nam przerwy. Musimy odpuścić, zrelaksować, cieszyć czasem z rodziną i przyjaciółmi, żeby później wrócić gotowi do dalszej walki - powiedział Owieczkin.

Mirosz



Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 6-3

Montreal Canadiens - Arizona Coyotes 2-1

Vegas Golden Knights - Nashville Predators 1-2

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 1-5

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2-5

Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 2-5

